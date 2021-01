Спонсорите на СП по хокей не искат турнирът бъде проведен в Беларус

Чешкият автомобилен производител Skoda и козметичният бранд за мъже NIVEA MEM няма да спонсорират световното първенство по хокей на лед през 2021, ако то бъде проведено в Беларус. Двете компании обявиха решението си в Twitter.

We've been a proud partner to the @IIHFHockey World Championship for 28 years. But we also respect & promote all human rights. Therefore, #SKODA will withdraw from sponsoring the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship if #Belarus is confirmed to be co-hosting the event. pic.twitter.com/fC3ZMbY2cG