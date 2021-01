Карл-Антъни Таунс е заразен с коронавирус

Центърът на Минесота Тимбъруулвс Карл-Антъни Таунс обяви, че е заразен с коронавирус.

Той съобщи това малко след като стана ясно, че мачът с Мемфис Гризлис, който трябваше да се проведе тази нощ, отпада заради невъзможността на "горските вълци" да съберат осем неконтактни играчи.

Tonight’s game versus Memphis has been postponed and will be rescheduled for a later date.