Клипърс с трета поредна победа при визитата си на Сакраменто

Лос Анджелис Клипърс се поздрави с изразителен успех със 138:100 при гостуването си на Сакраменто Кингс в мач от Националната баскетбола асоциация (НБА). Кауай Ленард вкара 27 точки за успеха на Клипърс, а Пол Джордж добави още 26. Маркъс Морис пък се отличи с 18 точки от пейката.

За Сакраменто с 20 точки завърши крилото Марвин Багли.

