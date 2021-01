Въпреки слабото начало, Лейкърс се справи с Ню Орлиънс за 11-та победа

Шампионът Лос Анджелис Лейкърс навакса 15 точки пасив и спечели със 112:95 при домакинството си на Ню Орлиънс Пеликанс.

LeBron (21 PTS, 8 REB, 11 AST) leads the @Lakers to consecutive win No. 5. AD: 17 PTS, 3 STL, 3 BLK Zion: 21 PTS, 12 REB pic.twitter.com/63dPVUw6ng

Домакините започнаха колебливо мача и до средата на втората четвърт трупаха само пасиви. След това обаче потръгна играта на ЛеБрон Джеймс и с вещата помощ на Антъни Дейвис, Монтрезл Харел и Кентейвиъс Колдуел-Поуп "езерняците" обърнаха хода на срещата.

LBJ PUTBACK.. 17-5 LAL run to end Q3 on ESPN. pic.twitter.com/TKs6ykDzjT

Джеймс завърши срещата с 21 точки и 11 борби, Дейвис прибави 17 точки, а Харел и Колдуел-Поуп по 16. За Ню Орлиънс Зайън Уилямсън вкара 21 точки, а 20 реализира Брендън Инграм.

Ingram finds Zion for the double-clutch JAM.



3-point game in the 3rd ESPN pic.twitter.com/SHtCNk7QJi