Милуоки победи Далас в "балканското" дерби в НБА

С 31 точки на гръка Янис Антетокунбо Милуоки Бъкс победи със 112:109 Далас Маверикс в един от най-интересните мачове от програмата на поредния кръг в Националната баскетболна асоциация (НБА). FINAL SCORE THREAD



Giannis (31 PTS, 9 REB) powers the @Bucks to their 4th-straight win.



Khris Middleton: 25 PTS, 8 REB, 6 AST, 4 3PM

Luka Doncic: 28 PTS, 9 REB, 13 AST pic.twitter.com/yviEgytwDx — NBA (@NBA) January 16, 2021 „Елените“ имаха преднина през почти целия двубой, като във втората четвърт тя достигна до 14 точки, но в края гостите от Далас, водени от словенеца Лука Дончич, дори успяха да поведат за кратко. Все пак домакините си върнаха контрола над мача с две последователни тройки на Крис Мидълтън, довели резултата до 109:105 в полза на Милуоки. Giannis & Luka, doing their thing. @Giannis_An34: 31 PTS, 9 REB, W@luka7doncic: 28 PTS, 9 REB, 13 AST pic.twitter.com/IC2IxW3ill — NBA (@NBA) January 16, 2021 Именно Мидълтън бе втори по резултатност за домакините с 25 точки. За Далас Дончич завърши с 28 точки, 13 асистенции и 9 борби, а 22 точки прибави Тим Хардауей-младши. Във временното класиране в НБА, Милуоки заема първото място в Централната дивизия с актив от 9 победи и 4 загуби. Далас пък е лидер в Югозападната с 6 успеха и 5 поражение. В следващият си мач Милуоки ще гостува на Бруклин Нетс на 18 януари, докато Далас ще посрещне Чикаго Булс утре вечер.

