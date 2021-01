Дания започна с победа защитата на титлата на СП по хандбал да мъже

Дания започна с победа защитата на титлата си на Световното първенство по хандбал за мъже в Египет.

Олимпийските шампиони от Рио 2016 надделяха над Бахрейн с 34:20 (19:10) в първия кръг в група "D" на надпреварата.

The World Champions back to defend their title! #Egypt2021 | #Håndbold pic.twitter.com/AKQSlHsjqi