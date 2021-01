Колорадо наниза 8 шайби на Сейнт Луис в НХЛ

Отборът на Колорадо Аваланч разгроми с 8:0 Сейнт Луис Блус в мач от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) игран снощи в Денвър.

The @Avalanche are having themselves an evening... 8-0. #NHLFaceOff

След нулев първи период, головото шоу откри Габриел Ландеског, който се разписа 4:03 минути след началото на втория, преди Андре Бураковски да удвой преднината на домакините 2:24 след средата на частта при игра с човек повече. Само 2:10 по-късно Ландеског записа своя втори гол в мач, който е и негов гол номер 200 в кариерата, а до края на частта и Мико Рантанен успя да се разпиша, отново при игра с човек повече.

Въпреки на пръв поглед комфортната си преднина, домакините не върнаха газта и само 73 секунди след подновяването на играта Назем Кадри направи резултата 5:0, също при игра 5 на 4. Капитанът на „Лавините“ Нейтън МакКинън се разписа за 6:0 8:31 преди края на редовното време, преди само 33 секунди по-късно Йоонас Донскои да направи 7:0.

Крайният резултат в срещата оформи Девон Тоюс, който се разписа при игра с човек предимство 5:04 преди сирената. Така общо пет от осемте гола на домакините дойда при числено предимство, тъй като и попадението на МакКинън бе в такава ситуация. Филип Грубауер пък бе безпогрешен на вратата на домакините и спаси всички 20 шайби, който Блус отправиха към него.

The @Avalanche scored five power-play goals to match a franchise record for most in a single game – it was their sixth such performance in the regular season. #NHLStats https://t.co/0l9Y6CjXut pic.twitter.com/P3aGndiTGp