Снукър исполините Джон Хигинс и Рони О'Съливан създадоха нова "Мастърс" класика

Снукър исполините Джон Хигинс и Рони О'Съливан предложиха на феновете брилянтен четвъртфинален сблъсък от "Мастърс", който великият шотландец спечели с 6:3 след изключително представяне. Вълшебника от Уишоу вече има 6 победи от 10 мача срещу Ракетата в турнирите на "Тройната корона", като се класира за предпоследната фаза и ще срещне там Дейвид Гилбърт, който вчера отстрани Кайрън Уилсън с 6:5.



John Higgins has beaten Ronnie O'Sullivan 6-3 #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/6DxKy3RBLS — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 15, 2021

Ronnie O’Sullivan 3-6 John Higgins



The Wizard’s magic spells the end for the Rocket!



The four-time World champ is through to his ninth Masters semi-final after an outstanding display! #MastersSnooker pic.twitter.com/cc16Uj2PiR — Live Snooker (@Livesnooker) January 15, 2021 Това бе страхотен двубой по всички стандарти, в който двамата изравниха рекорда на "Мастърс" от пет поредни сенчъри брейка. Рони съвсем не игра слабо и не направи кой знае какви грешки, но просто Хигинс беше феноменален край зеленото сукно. Естествено, статистиката на Рони в надпреварата си остава повече от внушителна - от дебюта си преди 27 години той има само четири отпадания в първи кръг (последното от които преди десетилетие) и изумителните 13 финала със 7 триумфа. Изненадващо "Мастърс" хич не е от любимите турнири на неостаряващия Хигинс, въпреки че го е печелил два пъти. За последно това се случи преди 15 години в паметен финал 10:9 срещу Рони О'Съливан в "лебедовата песен" на домакинството на конферентния център на "Уембли". Оттогава обаче Вълшебника от Уишоу има (вече) четири участия на полуфинали и множество ранни отпадания, а именно това е голяма част от причината двамата с Ракетата да се бяха срещали последно в "Мастърс" именно през 2006-а. В първия фрейм "на една щека" Рони успя да се настани между топките и да измайстори брейк от 97, който можеше да бъде и сенчъри, но той излезе от позиция по черната при само една червена останала на масата. В следващия бе ред на Хигинс първоначално да вкара няколко топки и да натрупа актив от 41, но при цели осем от 1-точковите топки налични на сукното. Все пак, той бързо се върна на масата и вкара още една великолепна дълга червена, от която тръгна нова мини-серия от 41 за изравняване на резултата - 1:1. В третата партия Вълшебника от Уишоу реализира 25-ия си сенчъри брейк от началото на сезона, но и нещо много повече - пълно разчистване на стойност 145 точки, с което той поведе с 2:1, а и излезе начело в класацията на авторите на най-големите серии. Само преди няколко часа Ян Бинтао бе направил 141 в решителния фрейм срещу Стивън Магуайър, но сега шотландецът излезе начело за бонуса от 15 хиляди паунда. Това бе и личен рекорд на Хигинс в "Мастърс", който досега бе правил "само" 140.

Ronnie O'Sullivan and John Higgins are dialled in!#ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/dH70SZMQAM — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 15, 2021 Двукратният шампион продължи изумителната си поредица от вкарани топки и разчисти червените по впечатляващ начин, защото нито веднъж не комбинира с черната, а девет пъти със синята, като често трябваше да разхожда кюбола по цялата маса. Той направи нов сенчъри брейк от 111 (остави последната черна) и поведе с 3:1, без Рони да е сбъркал удар.

FIVE consecutive centuries.



Masters record-equalling.



John Higgins leads 4-3 after a 134 total clearance #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/8cir0IxCSd — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 15, 2021 Ракетата продължи високото ниво на брейк-билдинг в срещата след паузата и на свой ред разчисти масата за 76-ия си сенчъри в "Мастърс" - 125 - за 2:3. В следващия фрейм Хигинс излезе от позиция при серия от 30 и после пропусна червена с "хикса", за да предаде за първи път масата на съперника си. Рони се възползва от първия си такъв шанс и независимо от кик в началото, направи втора поредна стотица - 103 за 3:3.

John Higgins is on the brink of the @Betfred Masters semi finals!



After a break of 88, he leads Ronnie O'Sullivan 5-3 #ilovesnooker pic.twitter.com/F8TiFpaaDz — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 15, 2021 Какво направи Хигинс в отговор? Сенчъри брейк, разбира се, започнат веднага след разбиващия удар на О'Съливан. Ново тотално разчистване на стойност 135 точки за 4:3 в полза на великия шотландец. Пет поредни "стотачки" в мача и изравнен рекорд на "Мастърс" в това отношение. Фрейм номер 8 се оказа по-дълъг, но Вълшебника от Уишоу отново показа блестящи компенсиращи удари, дори когато първоначалният план не сработваше. Той реализира серия от 88 и се доближи максимално до победата. В деветата партия Хигинс седна на стола си при поредица от 22, но с грешен опит за вкарване по горния ляв джоб Рони не само върна противника си на масата, а и му разви несъзнателно червените. В крайна сметка двукратният шампион свърши работата си и спечели отличния двубой с 6:3.

