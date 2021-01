Барселона удари ЦСКА (Москва) в дербито на лидерите

Барселона спечели голямото дерби на 20-ия кръг в баскетболната Евролига. Каталунците надвиха като гост лидера в класирането ЦСКА (Москва) с крайното 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24), след като осъществиха обрат от 11 точки пасив във втората четвърт.

"Лос кулес" записват 14-ата си победа за сезона, като момчетата на Шарунас Ясикевичус държат втората позиция в класирането с баланс от 14 успеха и 6 поражения. ЦСКА пък регистрира втора загуба в последните си три срещи, но все пак остава на лидерската позиция с 15-5.

Мачът започна много лошо за гостите от Испания, които губеха борба след борба в подкошието си. Единствено стрелбата от далечно разстояние бе нещото, което държеше Барса в резултата. Всичко обаче се промени около средата на втората част, която приключи със серия от 3:16 в полза на гостите от Каталуния - 41:42.

Things that could get higher than @Bolomboy21 for this Alley-Oop

L

A plane



That's petty much it #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SiC548nI54