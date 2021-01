Европейски футбол Гари Линекер: Ако Рууни не се беше контузил, вярвам, че Англия щеше да спечели Евро 2004 15 януари 2021 | 20:37 - Обновена Прочетена 701 0



копирано



One of our all-time great footballers has retired. It’s never an easy moment for any player but @WayneRooney has enjoyed a truly wonderful career on the field. Here’s hoping he’s successful off the pitch with @dcfcofficial. Well played and good luck. — Gary Lineker (@GaryLineker) January 15, 2021 "Един от нашите най-велики футболисти за всички времена се оттегли. Това никога не е лесен момент за един играч, но Уейн Рууни се наслади на една наистина прекрасна кариера на терена. Надяваме се, че ще има и успехи извън терена с Дарби Каунти. Добра работа, успех!", написа в Twitter 60-годишният Линекер.

Oh really? He was unbelievably good at the Euros in Portugal in 2004. In fact if he hadn’t got injured I believe @England would’ve won the tournament. https://t.co/kfHbTrIq2G — Gary Lineker (@GaryLineker) January 15, 2021 В отделна публикация той отговори на фен в Twitter, който изрази мнението, че Рууни "спря да играе футбол всеки път, когато Англия участва на голям турнир". Линекер не се съгласи и написа: "О, наистина ли? Той беше невероятно добър на Евро 2004 в Португалия. Всъщност, ако не се беше контузил, вярвам, че Англия щеше да спечели турнира". Английската футболна легенда Гари Линекер коментира в Twitter новината за официалния край на професионалната кариера на Уейн Рууни, който днес бе назначен за постоянен мениджър на Дарби Каунти . 35-годишният Рууни е реализатор №1 в историята на Манчестър Юнайтед (253 гола) и на английския национален отбор (53)."Един от нашите най-велики футболисти за всички времена се оттегли. Това никога не е лесен момент за един играч, но Уейн Рууни се наслади на една наистина прекрасна кариера на терена. Надяваме се, че ще има и успехи извън терена с Дарби Каунти. Добра работа, успех!", написа в Twitter 60-годишният Линекер.В отделна публикация той отговори на фен в Twitter, който изрази мнението, че Рууни "спря да играе футбол всеки път, когато Англия участва на голям турнир". Линекер не се съгласи и написа: "О, наистина ли? Той беше невероятно добър на Евро 2004 в Португалия. Всъщност, ако не се беше контузил, вярвам, че Англия щеше да спечели турнира".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 701 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1