Моуриньо: Когато допускаш грешки в защита, си наказван

Попитан какво трябва да се промени, португалецът заяви: "Трябва да вкарваме головете, които можем, и да не допускаме грешки. Ако сравним моментите на Ареола и тези на Лорис. Ареола направи няколко невероятни спасявания в ситуации, които можеха да решат мача. След това греда, грешка в защита и гол".



"Изглежда сложно, но е много просто. Аз съм първият, който мисли върху това, което отборът трябва да направи, за да се подобри. Става дума за основите: вкарваш голове, които решават мачовете. Ако не вкараш голове, но не направиш грешки, печелиш. Ако допуснеш грешки в защита, можеш да бъдеш наказан", допълни той.



Mourinho says not discussed Bale's future for one secondhttps://t.co/rukp8Y0EMt https://t.co/rukp8Y0EMt — The Star (@staronline) January 15, 2021

Моуриньо коментира и ситуацията на

