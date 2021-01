Солскяер: Смятам, че Диало ще дебютира през този сезон

Само преди дни Манчестър Юнайтед обяви привличането на вундеркинда Амад Диало Траоре от Аталанта в сделка на стойност 25 милиона, но можеща да достигне до 40 с различни бонуси. Младокът бе договорен през октомври, но трябваше да изчака да бъдат оправени всички документи и да получи виза, за да може преминаването да стане официално. Крилото се появи за пръв път бе на базата на “червените дяволи” два дни и вече тренира с първия тим.

Great to see you settling in, @AmadDiallo_19 #MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/ORxqfWfyDI