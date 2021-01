Франция спечели мъжката щафета в Оберхоф

Квартетът на Франция (Симон Дестьо, Кентан Фион Майе, Фабиен Клод, Емилиян Жаклен) спечели третата за сезона в Световната купа по биатлон мъжка щафета на 4х7.5 километра, която се проведе в немския зимен център Оберхоф.

They've been waiting for this! @EmilienJck crosses the finish line in first place to give @FedFranceSki the men's relay victory in #OBE21 @simondstx @fabien_claude1 @quentinfillon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/1e1DHZdFWw

Френският тим завърши днешната щафетата със използвани шест допълнителни патрона, като преднината му пред състава на Норвегия (Ветле Шастаад Кристиансен, Йоханес Дале, Тарей Бьо, Йоханес Тингес Бьо) бе едва 4.2 секунди, въпреки че Дале вкара Викингите в наказателната обиколка при стрелбата си от положение легнал. Това комбинирано и с единия допълнителен патрон на Кристиансен на първия пост остави твърде голяма разлика за братята Бьо на последните два поста, но те направиха всички по-силите си, сваляйки всичките си мишени от първия път, като това за малко не донесе втория успех за Норвегия през сезона.

More relay joy for @FedFranceSki in #OBE21! After the Single Mixed Relay on Sunday, they also take the men's relay today



@FedFranceSki

@NSSF_Biathlon

@Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/MmPLv0e4Cc