Фенербахче предлага тригодишен договор на Йозил

Фенербахче продължава опитите си да привлече полузащитника на Арсенал Месут Йозил. Турският клуб предлага договор с футболиста до 2023-а с опция за евентуалното продължаване за още една година, съобщава журналистът Николо Шира в Twitter. Бившият играч на Реал Мадрид ще печели по 5 милиона евро годишно в Турция.

#Fenerbahce are confident and waiting for Mesut #Ozil’s departure from #Arsenal. Ready a contract until 2023 (€5M/year) with option for another season. Negotiations are still ongoing with #Gunners to terminate his contract. Ozil asks a severance pay of his wages. #transfers #AFC https://t.co/R56fW1boAY