Хъдсън-Одой е щастлив в Челси, но иска да се върне в националния тим

Полузащитникът на Челси Калъм Хъдсън-Одой даде интервю за "Skay Sports", в което говори за сезона до този момент и бъдещите си цели. Също така трансферната цел на Байерн (Мюнхен) заяви, че е щастлив при лондончани, въпреки че не получава много игрово време от Франк Лампард и е започнал едва две срещи в Премиър лийг през кампанията.

“Винаги се усмихвам и това е важно за мен. Харесва ми да се усмихвам и да съм позитивен независимо от ситуацията. Старая се да дам най-доброто от себе си за тима, когато получа възможност. Надявам се да получа своя шанс. Когато съм с топката, обичам да създавам колкото се може повече възможности, да сменям фланговете и да работя бързо с топката,” заяви юношата на лондончани.

Job done!! Solid team performance , +, on to the next game pic.twitter.com/lbpbYUCUGw