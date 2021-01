Доминацията на Kamaz при камионите в Рали Дакар продължава вече половин десетилети

Руският екипаж на Kamaz, воден от Дмитри Сотников, спечели тройна победа при камионите в Рали Дакар и завърши с титлата в пето поредно издание на най-престижната офроуд надпревара. Тя бе проведена от старт до финал по трасета в Саудитска Арабия.

A big round of applause for Dmitry Sotnikov! He won the Dakar in the trucks category. #Dakar2021 @KAMAZmasterTEAM pic.twitter.com/vXQ0tAwgES