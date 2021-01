MotoGP промени формата на теста в Катар

Съюзът на отборите в MotoGP (IRTA), Международната мотоциклетна федерация (ФИМ) и организаторите на шампионата (Dorna Sport) обявиха променен формат на единственият предсезонен тест през 2021 година.

Предсезонните тестове на MotoGP в Малайзия бяха отменени

Той ще се състой на катарската писта „Лусайл“, където трябва да се проведе и първият кръг за годината на 28 март. Първоначално тестът трябваше да е с продължителност от три дена в периода 10-12 март, но след като първите два теста в Малайзия бяха отменени заради обявеното извънредно положение свързано с коронавирус пандемията в азиатската страна, организаторите решиха да добавят още три изпитателни дни в Катар. Те ще са в периода 5-7 март, като в първия от тях участие ще могат да вземат само тестови пилоти и новобранци в кралския клас.

Check out the updated schedule for the #QatarTest, including two additional days and a Shakedown test!



Full details #MotoGP | https://t.co/MvlJ4Eq27q