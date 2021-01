Легендата Стефан Петерханзел спечели за 14-и път Рали Дакар

Французинът Стефан Петерханзел от отбора на MINI се пребори за рекордната 14-а победа в автомобилния клас на Рали Дакар, след като спечели изданието през 2021 година в Саудитска Арабия. Лидерът в отбора на MINI спечели оспорваната битка със звездата на Toyota Насер Ал-Атия (Катар) и съотборника си в MINI Карлос Сайнц (Испания).

Петерханзел оглави класирането след втория от общо 12 етапа и не загуби преднината си до края на състезанието. Той спечели с общо време от 44:27.11 часа, с 14:51 минути пред втория Ал-Атия и с 1:01.57 час пред миналогодишния победител Сайнц.

30 years after his first victory, @s_peterhansel just won his 14th Dakar. Will he come back to add a 15th victory to his palmares?#Dakar2021 pic.twitter.com/5SS7zmaUEP