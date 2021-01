Зимни спортове Новобранецът Кирил Капризов влезе в историята 15 януари 2021 | 12:31 Прочетена 193 0



Капризов добави и две асистенции.

Kirill Kaprizov of the @mnwild became the third player in League history to score an overtime goal in their NHL debut, joining Nick Knott (1941-42 w/ BRK) and Tim Sweeney (1990-91 w/ CGY). #NHLStats #NHLFaceOff pic.twitter.com/Fx6snWPCOi — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 15, 2021 Гостите изоставаха с 1:3 преди началото на последната третина, но изравниха с попадения на Виктор Раск и Мъркъс Фолиньо. Йонас Родин също вкара.

Welcome to the NHL, Kirill Kaprizov!



Welcome to the NHL, Kirill Kaprizov!



First game, first goal. Not to mention it's a GWG in OT, great stuff. #NHLFaceOff pic.twitter.com/OGc6eYZNTA — NHL (@NHL) January 15, 2021 Дъстин Браун реализира гол номер 300 в кариерата си, Джеф Картър се отличи с попадение и асистенция, а и Андреас Атанасиу се разписа, но това не беше достатъчно за успех на Лос Анджелис.



