Григор кацна в Мелбърн, 15 чартъра превозват тенисистите за Australian Open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров бе сред първите пристигнали в Мелбърн за участие в първия за годината турнир от Големия шлем - Australian Open. С 19-ия в света е и неговият нов треньор Данте Ботини. Общо 15 чартърни полета са организирани за играчите и официалните лица, които ще бъдат поставени в двуседмична карантина, каквито са изискванията на местните власти като част от мерките за справяне с пандемията от COVID-19. @GrigorDimitrov @AustralianOpen #dantebottini arrived in Melbourne pic.twitter.com/JsU7NTBoou — danieldjenev (@dido404) January 15, 2021 Двукратната шампионка от Откритото първенство на Австралия Виктория Азаренка, която спечели турнира през 2012 и 2013 година, не е притеснена от рестрикциите и няма търпение да стартира надпреварата на 8 февруари. The world's best tennis players are arriving, ready to fight for the first Grand Slam title of 2021. Before the battle can begin they must quarantine for 14 days, take daily COVID-19 tests, physically distance, and practice & train under strictly controlled COVIDSafe conditions. pic.twitter.com/XrJDmc9vCi — #AusOpen (@AustralianOpen) January 15, 2021 "Отново в Мелбърн! Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи. Коства ни много работа и компромиси, за да бъдем тук", написа Азаренка в “Туитър” под своя снимка на фона на гледка към Мелбърн.

Made it to Melbourne! Thank you everyone so much for making it happen. I can only imagine how many hours of work and compromise it took for us to be here! Thank you pic.twitter.com/Jt0ywFIEj4 — victoria azarenka (@vika7) January 15, 2021 Стан Вавринка, който триумфира в надпреварата при мъжете през 2014 година, също публикува свое фото заедно с други двама тенисисти с маски в един от чартърите, а Елина Свитолина, двукратна четвъртфиналистка в Мелбърн Парк, пусна видео от хотелския си апартамент в града.



Чартърите и ранното пристигане на участниците са част от мерките, които организаторите предприеха, за да се проведе турнирът, въпреки забраната за международни полети в Австралия. Всички играчи преминават тестове за COVID-19, преди да се качат на самолета и още веднъж след пристигане на австралийска територия.

View this post on Instagram A post shared by Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka85) Първите групи с около 1200 състезатели, треньори, екипи и официални лица пристигнаха в страната и веднага бяха откарани в хотели, където ще бъдат под карантина.



Петкратния финалист Анди Мъри не се качи на чартъра, след като даде положителен тест за COVID-19 и остана изолиран у дома. Британецът има "уайлд кард" за Мелбърн, но участието му остава под въпрос.



Американците Медисън Кийс и Тенис Сандгрен също имаха положителни тестове, но Сандгрен получи разрешение да пътува към Австралия, тъй като вече е излекуван, докато участието на Кийс остава несигурно.

"Бях болен през ноември, но сега съм напълно здрав", каза Сандгрен.

Hello from #Melbourne ! Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen pic.twitter.com/pGQhiTridS — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2021 Откритото първенство на Австралия бе отложено с три седмици от оригиналните си дати заради пандемията и ще стартира на 8 февруари.



Заради рестрикциите, наложени от австралийските власти, квалификационните турнири за основната схема при мъжете и жените за първи път се изиграха в Доха и Дубай и завършиха по-рано тази седмица.



15-те чартърни полета към Мелбърн са изпълнени с до 25 процента от капацитета си и ще бъдат извършени в рамките на 36 часа, като последният самолет ще кацне рано сутринта в събота.

След отрицателен тест всеки играч може да тренира при стриктно спазване на мерките по пет часа на ден.



Жребият за Откритото първенство на Австралия по тенис ще се тегли на 4 февруари, четири дни преди старта на основната схема. Турнирът ще завърши на 21 февруари с финала на сингъл при мъжете.



Част от елитните състезатели като Новак Джокович, Рафаел Надал и Серина Уилямс ще участват преди това на демонстративен турнир в Аделаида от 29 януари.

