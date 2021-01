Лека атлетика Андрю Поци вече говори езика на успеха 15 януари 2021 | 11:37 Прочетена 70 0



Въпреки трудностите в началото Поци вече вижда, че упоритата му работа започва да дава плодове. Той вече не прекарва голяма част от времето си, изучавайки два нови езика едновременно. Поци вече не се губи в превода, а успява да говори на един език с имениния си наставник.



View this post on Instagram A post shared by Andrew Pozzi (@apozzi93) А работата в олимпийския център във Формия определено вече се усеща. Поци завърши 2020 г. като №2 в света за сезона, изравнявайки личния си рекорд на 110 м/пр от 13.14 секунди.

"Аз съм човек, който винаги е бил воден - може би твърде много на моменти - от резултата и от времената", сподели Поци пред Athletics Weekly. - "Всъщност беше първата година, в която наистина не ме притесняваше, че не постигнах личен рекорд, тъй като състезанията, които правя, бяха много по-добри. Наистина започнах да се чувствам по-уверен и да виждам разликата."



Търпението е ключът към успеха. Поци вече се е убедил в това след работата си Антунес. Сравнено с тренировките, които се водят в Европа, кубинецът работи много повече върху подобряването на техниката и ритъма преди силата и скоростта.



"Беше шок, когато пристигнах и осъзнах, че беше толкова различно, но вярвах в това което правя", добави още световният шампион в зала през 2018 г.



View this post on Instagram A post shared by Andrew Pozzi (@apozzi93) "Напредъкът ми се забави донякъде заради комуникацията. Вместо да мога да изложа всичко ясно, а треньорът да изложи всичко, което би искал да направи, беше нещо като откриване. Поне първите шест месеца всичко се превеждаше от моите тренировъчни партньори и не ги познавах толкова добре, когато се присъединих. За щастие повечето от тях говореха добре английски и ми помогнаха изключително много", разкри причината за забавения напредък в резултатите си Поци.



"Начинът, по който Сантяго работи - той има план, но той може да се коригира ден за ден в зависимост от това как е тялото ми и какво правя в определена тренировка. Този вид постоянна промяна беше малко минно поле понякога", коментира Поци и работата с кубинския специалист.





