Бен Симънс стана третият най-бърз играч в историята с 30 "трипъл-дабъл"-а

Шейк Милтън имаше най-голям принос за победата на Филаделфия с 31 точки от пейката, Тобиас Харис вкара 18, докато Джоел Ембийд реализира само 9 точки и 5 борби за своите 28 минути на паркета. Shake Milton drops 31 off bench!@SniperShake goes 11-15 from the field in the @sixers win. #HereTheyCome pic.twitter.com/pTxVTQWzcs — NBA (@NBA) January 15, 2021 Бен Симънс сътвори истински спектакъл при победата на Филаделфия със 125:108 срещу гостуващия Маями в НБА тази нощ. Той напомни на всички на какво е способен, записвайки трети трибъл-дабъл за сезона - 10 точки, 10 асистенции и 12 борби.24-годишният австралиец регистрира 30-ия трипъл-дабъл в кариерата си в своя 228-и мач в Лигата на извънземните, с което той стана третият най-бърз играч в историята, постигнал това. Преди него са Оскар Робинсън (75 мача) и Меджик Джонсън (190 мача). Симънс е и едва 24-ият играч, който е правил 30 “трипъл-дабъл"-а” в кариерата си.“Аз съм благословен. Всеки ден мога да играя играта, която обичам, на най-високо ниво в света”, заяви той.Без Джими Бътлър, Бам Адебайо, Горан Драгич и много други Маями нямаше шанс за победа в нито един момент от мача. Дънкан Робинсън беше най-резултатен за Горещите с 21 точки и 8 асистенции, докато Тайлър Херо добави 17. 0



