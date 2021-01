НБА Уориърс загубиха от Нъгетс въпреки 35 точки на Стеф Къри 15 януари 2021 | 09:24 Прочетена 328 0



25-годишният сръбски център записа също така 14 борби и 10 асистеции за 46-ия "трипъл-дабъл" в кариерата си и остана начело в НБА по този показател и по брой асистенции през сезона.

Nikola Jokic gets his 5th triple-double of the year and makes it look easy



60.8 FPTS places him to the top of Thursday's #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/vheyCgpGbw — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 15, 2021 Уил Бартън и Джамал Мъри отбелязаха по 17 точки за домакините, докато Стеф Къри завърши с 35 за Голдън Стейт при 14/23 в стрелбата. Той наниза пет тройки и вече има 2545 в кариерата си, което е с 15 по-малко от постижението на Реджи Милър за второто място в историята. Рей Алън е лидер с 2973. Count 'em, Steph... 4-point play!



16 for Curry on TNT pic.twitter.com/SKB8J1lcc0 — NBA (@NBA) January 15, 2021 Никола Йокич вкара 18 от 23-те си точки през второто полувреме и Денвър надигра гостуващия Голдън Стейт със 114:104.



