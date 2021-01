ММА Конър Макгрегър: Хабиб изглежда като дебел слон 15 януари 2021 | 08:45 - Обновена Прочетена 209 0



Нурмагомедов обяви, че се оттегля от ММА в края на миналата година, след като защити титлата с победа над Джъстин Гейджи. Хабиб ще се среща с Дейна Уайт, за да се разберат за бъдещето му в ММА.



Ако Хабиб потвърди оттеглянето си, тогава UFC ще му вземат титлата и ще го изхвърлят от ранглистите си. Макгрегър критикува Нурмагомедов и сподели, че той измамил на кантара в последната си битка. Ето какво още сподели Макгрегър за своя върл враг:



“За мен е объркващо това, което той направи. Как може да се оттеглиш в такъв момент? В крайна сметка всеки решава за себе си. Има много изумителни битки. Дори ситуацията около Тони Фъргюсън. Той постъпи така, сякаш не му пука за нищо. Насрочена ти е битка. Тя трябва да се случи, без значение от ситуацията.

View this post on Instagram A post shared by (@harcorddotcom) Няма как просто да бягаш от битките. Това е отличителен белег на подхода на Нурмагомедов. Не се изненадах от това, че се оттегли от битката. Каквото, такова, продължаваме напред. Не вярвам, че той влезе в категорията в последната си битка.



Държеше се много необичайно. Мисля, че битката ми с Порие трябва да е за титлата. Не виждам обаче как Дейна ще ми я даде след всичко, което стана миналата година. Какво са поясите ? Аз съм тук, за да се състезавам. Ще запиша няколко добри победи и титлите ще дойдат.



Искам да има реванш между мен и Хабиб, но има обстоятелства около него и до известна степен бързаше. Дадоха му малко време. Ще видим какво ще се случи. Хабиб вече изглежда като един дебел слон”.



