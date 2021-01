Макаби измести Баскония от 12-тото място в Евролигата

Макаби Тел Авив се качи с позиция нагоре и вече заема 12-то място в Евролигата, след като се наложи с 91:82 (26:21, 21:22, 21:17, 23:22) над Саски Баскония като домакин в мач от 20-ия кръг на най-комерсиалния клубен баскетболен турнир. Така Баскония падна на 13-то място в таблицата с 11 загуби и 9 победи. Макаби е със същия баланс в сметката си.

When you throw the Alley-Oop high enough over the defender and perfectly for your teammate it's very satisfying #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ptWCEi6COJ