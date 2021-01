РБ Лайпциг определи още един играч като непродаваем до лятото

РБ Лайпциг иска да задържи своя капитан Марсел Забитцер до лятото и планира да устои на всички оферти, които, евентуално, могат да пристигнат за него през януари, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо. Позицията на клуба за полузащитника е същата, каквато е и за централния защитник Дайо Упамекано, който също е обект на силен интерес от страна на няколко от европейските гранда.

Силните изяви на Забитцер също са привлекли интереса на доста отбори, а най-настоятелен в желанието си да го вземе е Жозе Моуриньо, който го иска в Тотнъм. През тази година полузащитникът е записал 11 мача в Бундеслигата, в които има три попадения и една асистенция.

