Екхоф продължи с победния си ход в СК по биатлон

Тирил Екхоф (Норвегия) записа своята трета поредна и общо шеста победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон след като триумфира в спринта на 7.5 километра в Оберхоф (Германия).

She's starting off just the way she did last week in the sprint! @TirilEckhoff takes the lead after the prone #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/y3Yh931m0W