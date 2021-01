Зимни спортове Носителят на купа "Стенли" започна защитата на титлата си с разгром 14 януари 2021 | 10:37 - Обновена Прочетена 75 0



The coaches, staff, players and their families are the first to see the championship banner reveal. pic.twitter.com/rIEWBCJAcg — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) January 14, 2021 Страхотен мач за носителя на купа “Стенли” направи Стивън Стамкос, който претърпя операция в началото на март и пропусна всички мачове на отбора си в плейофите с изключение на един, преди отново да легне под скалпела през октомври. Капитанът на Лайтнинг записа името си сред голмайсторите наред с Онджей Палат, Матю Джоузеф, Антони Сирели и Брейдън Пойнт, като към това прибави и две асистенции. Стамкос има точки в 17 поредни мача, включително 14 гола.

The defending #StanleyCup champions are in full form tonight! #NHLFaceOff



: https://t.co/4sakwaCSw6 @NHLonNBCSports pic.twitter.com/BlbEk1LhXF — NHL (@NHL) January 14, 2021 Андрей Василевски спаси 35 удара на вратата на Лайтнинг.



Дилън Стром вкара за Чикаго, а Малкълм Субан спря 28 удара. Шампионът Тампа Бей Лайтнинг започна по впечатляващ защитата на титлата си в НХЛ след разгром с 5:1 над Чикаго Блекхоукс.Страхотен мач за носителя на купа “Стенли” направи Стивън Стамкос, който претърпя операция в началото на март и пропусна всички мачове на отбора си в плейофите с изключение на един, преди отново да легне под скалпела през октомври. Капитанът на Лайтнинг записа името си сред голмайсторите наред с Онджей Палат, Матю Джоузеф, Антони Сирели и Брейдън Пойнт, като към това прибави и две асистенции. Стамкос има точки в 17 поредни мача, включително 14 гола.Андрей Василевски спаси 35 удара на вратата на Лайтнинг.Дилън Стром вкара за Чикаго, а Малкълм Субан спря 28 удара. 0



