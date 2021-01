Зимни спортове Филаделфия победи Питсбърг на старта на НХЛ 14 януари 2021 | 10:09 Прочетена 106 0



копирано





Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Михаел Рафл, Оскар Линдблом и Кевин Хейс също се разписаха за Флайърс, докато Ерик Густафсон завърши мача с две асистенции. Картър Харт пък спаси 31 удара и пусна голове срещу Марк Янковски, Брендън Танев и капитана на Пенс - Сидни Кросби.

Remember Joel Farabee's (@FarabeeJoel) name. Kid's got three points already tonight. #NHLFaceOff



: https://t.co/EBWltdZn87 @NHLonNBCSports

: https://t.co/WtTaxfmt8F @Sportsnet pic.twitter.com/98RP4NFyJS — NHL (@NHL) January 14, 2021 Тристан Джари отрази 19 удара на вратата на Питсбърг.



Брок Бесър вкара два гола в последната третина и гостуващият Ванкувър победи Едмънтън с 5:3 в първия мач на двата отбора през новия сезон в НХЛ. Бо Хорват завърши с гол и асистенция, а Нилс Хогландер дебютира с една шайба и Адам Годе също се разписа за Канъкс. Джоел Фарнаби вкара гол и подаде за още три при победата на Филаделфия с 6:3 срещу гостуващия Питсбърг на старта на новия сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).Джеймс ван Римсдайк, Нолан Патрик, Михаел Рафл, Оскар Линдблом и Кевин Хейс също се разписаха за Флайърс, докато Ерик Густафсон завърши мача с две асистенции. Картър Харт пък спаси 31 удара и пусна голове срещу Марк Янковски, Брендън Танев и капитана на Пенс - Сидни Кросби.Тристан Джари отрази 19 удара на вратата на Питсбърг.Брок Бесър вкара два гола в последната третина и гостуващият Ванкувър победи Едмънтън с 5:3 в първия мач на двата отбора през новия сезон в НХЛ. Бо Хорват завърши с гол и асистенция, а Нилс Хогландер дебютира с една шайба и Адам Годе също се разписа за Канъкс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 106

1