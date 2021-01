Дий Бост и Монако с убедителен успех в Еврокъп

Българският национал Дий Бост и Монако стартираха с победа в Топ 16 на Еврокъп, след успех с 93:65 над Нантер от първия кръг в група А.

.@izaycordinier's INSANE dunk led the Magic Moment of the Night in Round 1!@Nanterre92 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/xIn6LSdA7Z