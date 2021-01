Англия Йозил вече е готов да се откаже от седем милиона 14 януари 2021 | 10:03 - Обновена Прочетена 967 0



копирано





Ако наистина 32-годишният футболист е отправил такова предложение, то клубът едва ли ще го отхвърли, при положение че Йозил не е изиграл нито един мач от началото на сезона и Mesut Ozil prepared to forgo proportion of the ~£7m owed to leave Arsenal this month as free agent. Talks between #AFC & 32yo continue - if no agreement he stays. Talks with Fenerbahce + DC United ongoing but Jan move would only be to #FENER @TheAthleticUK https://t.co/4dyRdVfx02 — David Ornstein (@David_Ornstein) January 13, 2021 Месут Йозил е предложил на Арсенал да се откаже от седемте милиона паунда, които трябва да получи до лятото, за да прекрати договори си с лондончани още сега. Дълго време самият германец настояваше, че ще изпълни контракта си докрай, като критиците го обвиняваха, че той изобщо не се интересува от своята кариера, а иска просто да прибира огромната си заплата от 350 000 паунда седмично. Според The Atheletic ситуацията обаче вече не е такава и бившият германския национал иска да напусне още сега, за да се опита да съживи кариерата си.Ако наистина 32-годишният футболист е отправил такова предложение, то клубът едва ли ще го отхвърли, при положение че Йозил не е изиграл нито един мач от началото на сезона и Микел Артета не разчита на него. Това би освободило значителни средства, а самият играч по всяка вероятност веднага ще премине във Фенербахче

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ СУМРАЧКИ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 967 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1