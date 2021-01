НБА Лука Дончич отново блести за Далас, Порзингис с първи мач през сезона 14 януари 2021 | 09:42 - Обновена Прочетена 450 0



копирано





Кристапс Порзингис направи своя дебют в сезон 2021-21 и помогна на своя отбор да спечели. Латвицът пропусна първите девет мача от новото първенство, тъй като се възстановяваше от операция на коляното. Дългоочакваното му завръщане мина според очакванията, като Далас с лекота надделя над младия отбор на Хорнетс, благодарение отчасти на 16-те точки за 21 минути игра на Порзингис.

Kristaps' first bucket of the season: a DEEP



Fitting. pic.twitter.com/1K8FIzlFAs — NBA (@NBA) January 14, 2021 Въпреки добрите изяви на Порзингис, отново Лука Дончич отрадна шоуто за Далас, завършвайки с 34 точки, 13 борби и 9 асистенции.



Дончич, които е фаворит на букмейкърите да спечели тазгодишната награда за “Най-полезен играч” в Лигата, има средно по 29.5 точки, 12,5 борби и 10.3 през декември, без признаци за забавяне на темпото.

Luka Magic does it again



His 34-point, 13-rebound outing propels him to the top of Wednesday's #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/E0s7dRR6PO — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 14, 2021 Рик Карлайл пък стана 16-ият треньор в историята на НБА с 800 или повече победи в кариерата си.



Маверикс бяха в доста осакатен състав, като липсваха петима техни ключови играчи, включително титулярите Джош Ричардсън и Макси Клебър. Тим Хардауей-младши вкара 18 точки при завръщането си в стартовия състав, а най-резултатен бе Тери Розие с 18, докато Пи Джей Уошингтън и Гордън Хейуърд завършиха с по 16.

Далас Маверикс записа четвърта поредна победа в НБА след успех като гост над Шарлът Хорнетс със 104:93.Кристапс Порзингис направи своя дебют в сезон 2021-21 и помогна на своя отбор да спечели. Латвицът пропусна първите девет мача от новото първенство, тъй като се възстановяваше от операция на коляното. Дългоочакваното му завръщане мина според очакванията, като Далас с лекота надделя над младия отбор на Хорнетс, благодарение отчасти на 16-те точки за 21 минути игра на Порзингис.Въпреки добрите изяви на Порзингис, отново Лука Дончич отрадна шоуто за Далас, завършвайки с 34 точки, 13 борби и 9 асистенции.Дончич, които е фаворит на букмейкърите да спечели тазгодишната награда за “Най-полезен играч” в Лигата, има средно по 29.5 точки, 12,5 борби и 10.3 през декември, без признаци за забавяне на темпото.Рик Карлайл пък стана 16-ият треньор в историята на НБА с 800 или повече победи в кариерата си.Маверикс бяха в доста осакатен състав, като липсваха петима техни ключови играчи, включително титулярите Джош Ричардсън и Макси Клебър. Тим Хардауей-младши вкара 18 точки при завръщането си в стартовия състав, а най-резултатен бе Тери Розие с 18, докато Пи Джей Уошингтън и Гордън Хейуърд завършиха с по 16. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 450

1