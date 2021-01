Световен футбол Финалът за Копа Либертадорес ще е изцяло бразилски 14 януари 2021 | 02:29 - Обновена Прочетена 130 0



В първия полуфинал Палмейрас потрепери срещу Ривър Плейт в драматичен реванш, като почти успя да пропилее аванса си от три чисти гола от първия кръг, но в крайна сметка след няколко намеси на ВАР в ущърб на аржентинците, продължи напред с общ резултат 3:2. FINAL DE JOGO E ESTAMOS NA FINAL!



Santos atropela o Boca Juniors por 3 a 0, com gols de Pituca, Soteldo e Lucas Braga, e alcança a sua QUINTA final de #Libertadores! #Dia30EuVouAoMaracanã pic.twitter.com/zUKeZfXxck — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 14, 2021



Очакванията за подобна драма между Сантос и Бока Хуниорс обаче не се оправдаха въпреки равенството 0:0 от първия мач в Буенос Айрес. Сантос беше пълновластен господар на терена в Сао Паолу и стигна до убедителен успех с 3:0. Диего Питука даде тон за успеха, след като откри резултата в 16-ата минута. Гостите се опитаха да се противопоставят, но без успех.



Всичко в този мач се реши в началото на втората част, когато в рамките на две минути между 49-ата и 51-ата Сантос наклони везните в своя полза. Първо Джеферсон Сотелдо удвои след индивидуален пробив отляво, завършил с удар в горния ъгъл на близката греда. 120 секунди след това Лукас What a performance! @SantosFC thump 6-time champions Boca Juniors 3-0 to fly into the #Libertadores final pic.twitter.com/1O7KA0gc2E — FIFA.com (@FIFAcom) January 14, 2021



