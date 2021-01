Случи се: "Голямо трио" в Бруклин след луда сделка с четири отбора

FULL TRADE DETAILS



Nets get:

James Harden



Rockets get:

Victor Oladipo

Dante Exum

Rodions Kurucs

3 BKN 1st-rounders

1 MIL 1st-rounder

4 BKN 1st-round swaps



Pacers get:

Caris LeVert

2nd-rounder



Cavs get:

Jarrett Allen

Taurean Prince pic.twitter.com/HjgNK5ShJP — Yahoo Sports (@YahooSports) January 13, 2021

Сагата около трансфера на недоволния Джеймс Хардън извън Тексас официално приключи. Досегашната суперзвезда на Хюстън Рокетс преминава чрез размяна в Бруклин Нетс в сделка, в която взеха участие цели четири отбора, съобщиха авторитетните репортери Ейдриън Войнаровски и Шамс Чарания. По този начин Брадата ще се събере отново с бившия си съотборник Кевин Дюрант, както и с другата звезда на тима Кайри Ървинг, формирайки ново "Голямо трио" в Националната Баскетболна Асоциация. Останалите два замесени клуба са тези на Кливланд Кавалиърс и Индиана Пейсърс, като с тяхно участие сделката придобива следния вид:Джеймс ХардънВиктор Оладипо, Данте Екзъм, Родионс Куруцс, четири избора от първи кръг (1 от тях от Милуоки), опции за размяна на четири избора от първи кръгКарис ЛъВърт, избор от втори кръгДжарет Алън, Ториън Принс

Така Хардън напуска "ракетите" след 8 години и 621 мача зад гърба си. 31-годишният плеймейкър остави наистина сериозна следа в историята на Хюстън, въпреки че тя не бе гарнирана с шампионски титли. 8-кратният участник в "Мача на звездите" се превърна в лидера на Рокетс още от пристигането си от Оклахома, като във вечната ранглиста на организацията е първи по асистенции (4,796) и отбелязани тройки (2,029) и втори по точки с 18,365, изоставайки единствено от легендата Хакийм Олайджуон - 26,511.

The Brooklyn Nets are acquiring James Harden in a blockbuster deal, sources tell @wojespn and @ramonashelburne. pic.twitter.com/NodEIVHMuH — ESPN (@espn) January 13, 2021

Желанието на Брадата се сбъдна. Той отново ще си партнира с Кевин Дюрант, с когото бяха съотборници три години между 2009-а и 2013-а. В състава на новобранеца на треньорската позиция Стив Неш е и друга голяма звезда - Кайри Ървинг, който обаче напоследък е със сериозна въпросителна срещу името си заради мистериозните лични причини, които го вадят от игра четири мача поред засега. За самия интерес на Бруклин към Хардън се заговори още в средата на ноември, като в последните два месеца недоволството на звездата достигна връхната си точка.

Заформя ли се голямо трио в Бруклин?

Все пак, няма как такова сериозно попълнение да не предизвика и сериозни загуби. "Мрежите" се лишиха от две от най-ярките си звезди - Карис ЛъВърт и Джарет Алън, които се представяха на изключително ниво през настоящия сезон, както и от ударна доза избори в Драфта за следващите години. 26-годишният ЛъВърт, който записва средно по 18.5 точки и 6.0 асистенции, отива при Домантас Сабонис и компания в Индиана.

The Pacers are 7-4.



Sabonis is averaging 22/13/6 on 56% shooting.



Brogdon is averaging 23/4/8 on 47/45/88 shooting.



They just got Caris LeVert who is averaging 29/5/8 in 4 starts this season. pic.twitter.com/qSBFYZ8PV4 — StatMuse (@statmuse) January 13, 2021

22-годишният Алън пък заминава за Кливланд, където ще мери сили за титулярно място с Андре Дръмънд. 211-сантиметровият гигант регистрираше по 11.2 точки, 10.4 борби и 1.6 чадъра на мач през настоящия сезон, като в последните мачове на Бруклин ролята му значително се увеличи. Досегашното резервно крило на "мрежите" Ториън Принс също напуска в посока Кливланд. Той остави по 8.1 точки и 2.8 борби при 35% стрелба от тройката в 12 двубоя.

Underrated part of this blockbuster trade -



The Cavs got Jarrett Allen for a Future 1st Round Pick. pic.twitter.com/5U2N1BFXDv — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 13, 2021

Хюстън пък може да се похвали с привличането на Виктор Оладипо от Индиана. Стрелецът намира формата си през настоящия сезон след ужасната травма на десния крак през 2019-а, която го извади за една година от терените. Оладипо записва по 20.0 точки, 5.7 борби и 4.2 асистенции при 42% стрелба от игра и 36% от тройката. Договорът на 28-годишния гард обаче изтича след края на сезона. Данте Екзъм и Родионс Куруцс също ще облекат екипа на "ракетите", а тимът вече притежава 4 избора от първи кръг, дошли от Бруклин, като към тях се добавят и още 4 опции за размяна на изборите между двата отбора.