Йоханес Тингес Бьо записа 51-а победа в кариерата си (видео + снимки)

27-годишният Бьо измина трасето за 24:43.6 минути и повали всичките 10 мишени. За него това е трети успех за сезона (всичките в спринта) и 51-и индивидуален в кариерата му.

3 Norwegians, 2 Germans ( #biathlondoppelzimmer) and @hoferluki are your Top 6 of the sprint in Oberhof today. Tomorrow we're continuing with another #OBE21 women's sprint!



"Великолепно състезание за мен. Беше много по-тежко от предишния спринт тук, след финала бях доста изморен. Стрелях много добре и се радвам, че спечелих тази победа. Всеки се стреми да стреля чисто", каза Бьо след успеха.

All three men on the podium with the perfect 10/10 at the range! #obe21



Johannes Thingnes Boe @NSSF_Biathlon

Sturla Holm Laegreid @NSSF_Biathlon

Arnd Peiffer @skiverbandhttps://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fFv5BXSl7T — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021

Втори на 12.4 секунди без грешка в стрелбата финишира друг норвежец - Стурла Холм Легрейд.

Олимпийският шампион в спринта от Пьончан 2018 Арнд Пайфер (Германия) се нареди трети на 27.9 секунди без пропусната мишена.



Състезанието премина без българско участие, тъй като шестима от националите са заразени с КОВИД-19.

"I felt I had to work really hard on the track" - but it's the clean shooting that Johannes Thingnes Boe was probably happiest with. #obe21 pic.twitter.com/G8d68jk5Ej — IBU World Cup (@IBU_WC) January 13, 2021 В класирането за Световната купа след 12 старта продължава да води Йоханес Тингес Бьо с 582 точки, пред Стурла Холм Легрейд с 535 точки, Йоханес Дале с 474 точки, Тарей Бьо с 451 точки и други.

Владимир Илиев е 50-и с 29 точки, а Димитър Герджиков - 77-и с 2 точки.



За малката световна купа в спринта след шест състезания начело е Йоханес Тингес Бьо с 319 точки, следван от Йоханес Дале с 258 и Стурла Холм Легрейд с 236 точки. Илиев и Герджиков са съответно 69-и с 4 точки и 71-и с 2 точки.

