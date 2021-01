Саудитец спечели десетия етап от Рали Дакар, лидерът Петерханзел поддържа преднината си

Представителят на домакините от Саудитска Арабия Язеед ал Раджи спечели десетия етап от Рали Дакар при автомобилистите. Пилотът на Toyota измина 342-километровия етап от Неом до Алула за 3 часа, 3 минути и 57 секунди. За Ал Раджи това е втора етапна победа през 2021 година. Втори на 2:04 минути след него винишира катарецът Насер ал-Атия с Toyota, а трети на 2:53 минути финишира лидерът в генералното класиране Стефан Петерханзел с MINI.

Така два етапа преди края французинът, който има 13 победи в Рали Дакар, поддържа комфартна преднина от 17:01 минути пред Ал-Атия. Трети на 1:03:44 часа е миналогодишния шампион - испанецът Карлос Сайнс с MINI.

