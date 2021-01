НБА НБА глоби двама играчи за спречкване по време на мача Лейкърс - Хюстън 13 януари 2021 | 14:18 - Обновена Прочетена 171 0



Инцидентът се случи малко преди края на първата четвърт при победата на Лейкърс над Хюстън със 120:102. Морис извърши фаул, а Къзинс реагира като бутна Морис на пода. Ситуацията ескалира, след като Морис отвърна с бутане и агресивно поведение, за което бе изгонен от игрището.

DeMarcus Cousins and Markieff Morris got into it in Houston. pic.twitter.com/9iV46qgu0W — House of Highlights (@HoHighlights) January 11, 2021 За проявите си Морис е санкциониран с 35 000 долара, а Къзънс с 10 000.



