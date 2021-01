Коди Гарбрандт иска Жозе Алдо през април

Бившият шампион в категория петел на UFC,

се цели в двубой през април срещу

за завръщането си в Октагона през 2021-ва.

Гарбрандт прекъсна серията си от три загуби в UFC 250 през юни, когато нокаутира Рафаел Асунсао. След това той получи двубой с Дейвисън Фигередо, но контузия в ръката в комбинация с коронавирус оставиха Гарбрандт извън двубоя.

Сега вече бойният атлет е здрав и очаква завръщането си в Октагона прз идните месеци, но ще е в долната категория, където предизвика Жозе Алдо.



Алдо обаче е предизвикан и то Ти Джей Дилашау и Роб Фронт. Изглежда, че след победата си над Марлон Вера, Алдо отново е доста популярен.



Cody explains why he thinks Jose Aldo is the perfect opponent right now pic.twitter.com/9uCAArbuFB