Дюрант и Браун изведоха Бруклин до успех срещу Денвър

Браун вкара 16 точки, включително кошове за изравняване и за преднина. Дюрант пък последва примера на съотборника си със следващите шест точки за Нетс, включително тройка за 120:113 само 27 секунди преди края.

KD's TOP 5 @BrooklynNets DUNKS!



BKN/NYK Wed. at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/1JmS1i7QrA — NBA (@NBA) January 13, 2021 С днешното си постижение Кевин Дюрант се изкачи с три места във вечната ранглиста при реализаторите и вече е 28-ми.



Никола Йокич завърши с 23 точки, 11 асистенции и осем борби за Нъгетс, които опитваха да завършат серия от три поредни гостувания със същия брой победи. 23 PTS, 11 AST, career-high 7 STL for



Никола Йокич завърши с 23 точки, 11 асистенции и осем борби за Нъгетс, които опитваха да завършат серия от три поредни гостувания със същия брой победи. 23 PTS, 11 AST, career-high 7 STL for



Nikola Jokic becomes the first starting center with 20+ PTS and 7+ STL since Hakeem Olajuwon in 1990! pic.twitter.com/61fgC5bH6w — NBA (@NBA) January 13, 2021



