Български геймър подписа договор с Бетис

Димитър Костадинов вече е в Испания, където се подготвя за новия сезон. Футболният клуб има огромно желание да навлезе с гръм и трясък в електронните спортове, като очакванията на специалистите са това да се случи още със създаването на състава по League of Legends.

