Шифрин поведе след първия манш на нощния слалом във Флахау

Микаела Шифрин (САЩ) даде най-доброто време в първия манш на слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини във Флахау (Австрия).

Американката премина трасето на пистата кръстена на Херман Майер за 54.04 секунди, с което остана на 0.08 пред Уенди Холденер (Швейцария), докато тройката на само 0.14 зад Шифрин затвори лидерката в генералното класиране за Световната купа Петра Влъхова (Словакия).

"She found another gear!"



A fine showing from Mikaela Shiffrin in Flachau puts her top of the leaderboard



