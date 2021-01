Испания В Барселона: Суперкупата ще ни даде увереност 12 януари 2021 | 18:09 - Обновена Прочетена 127 0



“Мисля, че се подобряваме. Цял сезон тренираме много усърдно и се надявам да се подобрим още повече. Чувствам се много добре през последните няколко седмици и месеци. Опитвам се да играя добре и се чувствам добре. Разбира се, че искаме да спечелим трофей. Суперкупата е първият такъв през сезона. Тя може да ни даде увереност и гледаме напред към възможността да спечелим трофей”, заяви Де Йонг пред клубната телевизия. @DeJongFrenkie21: "We are looking forward to winning a trophy" #SupercopaBarça pic.twitter.com/JECv9EKqu2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2021 Просто се опитвам да давам най-доброто от себе си за отбора, а треньорът решава колко се нуждае от мен в мача. Това казвам винаги: давам 100% за моя тим, защото искам да побеждавам и да разчитам на съотборниците си, когато съм на терена. Суперкупата означава много неща. Това е целта на клуба - винаги да печели трофеи. Затова ще сме щастливи, но също така това ще ни увеличи увереността за останалата част от сезона. Може да увеличи увереността ни с много и да даде позитивизъм на хората, за да продължим напред и да вярваме, че може да спечелим още трофеи през тази кампания”, добави Брейтуейт. @MartinBraith: "Winning the Super Cup would boost our confidence" pic.twitter.com/QIUkWtHzvm — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2021 В друго свое интервю нападателят беше категоричен, че няма да напусне Барселона нито сега, нито през лятото. Също така той призна, че му харесва това, че клубът търси нов нападател и че не го е страх от конкуренцията, която вместо това го мотивира.

