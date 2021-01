Предсезонните тестове на MotoGP в Малайзия бяха отменени

Предвидените два тридневния предсезонните теста в клас MotoGP на малайзийската писта „Сепанг“ бяха отменени, заради обявеното извънредно положение в азиатската страна.

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, February's #SepangTest and Shakedown Test have been cancelled



Full details here #MotoGP | https://t.co/MRIaK6ohIl