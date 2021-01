Стефан Петерханзел се доближи до 14-а победа в Рали Дакар

Французинът Стефан Петерханзел (MINI) спечели деветия етап от рали Дакар и увеличи преднината си на върха в генералното класиране при автомобилистите.

55-годишният французин, който е 13-кратен победител в ралито, измина 465-те километра с начало и край в Неом за 4:50:27 часа. Той изпревари с точно 12 минути основния си конкурент Насер ал-Атия (Toyota). Трети на 12:19 минути завърши южноафриканецът Жиниел де Вилиерс (Toyota).

С успеха си, който може да се окаже решителен за крайния изход на състезанието, Петерханзел поведе със 17:50 минути пред Ал-Атия. Трети на 1:02:25 часа е съотборникът на французина и миналогодишен шампион Карло Сайнц.

В днешния етап не стартира деветкратният световен рали шампион Себастиен Льоб (BRX), който бе принуден да се откаже заради сериозни технически проблеми във вчерашния ден.

Доста по-интересно бе при мотоциклетистите, където етапната победа грабна аржентинецът Кевин Бенавидес (Honda) с време от 4:49:15 часа.

Етапът обаче ще се запомни най-вече с падането на двукратния шампион Тоби Прайс (KTM). На 155-ия километър от етапа австралиецът удари лошо лявата си ръка и бе откаран с хеликоптер в местна болница. Американецът Рики Брабек (Honda) и британецът Сам Съндърланд (KTM) спряха, за да окажат помощ на Прайс и на финала пристигнаха съответно девети и десети. По правилник обаче съдиите им възстановиха време - 22 минути на Брабек и 16 на Съндърланд и така двамата се изкачиха до второ и четвърто място съответно. Брабек остана на 1:18 минути зад Бенавидес, докато Съндърланд загуби 10:11 минути от етапния победител. Трети на финала в Неом дойде чилиецът Хосе Флоримо (Honda) с пасив от 1:34 минути.

В генералното класиране води Флоримо с 11:24 минути пред Бенавидес, 14:34 минути пред Съндърланд и 17:26 минути пред миналогодишния победител Брабек.

@tobyprice87 has to abandon.



The Australian has crashed after 155km and has injured his left arm and shoulder. The medical team has airlifted the rider, who was conscious, to the hospital in Tabuk for X-Rays. #Dakar2021 pic.twitter.com/LjVwFp1L7u