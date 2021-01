Тенис Вики Томова изпусна добър шанс да атакува основната схема на Australian Open 12 януари 2021 | 16:29 Прочетена 607 0



Rebecca Marino is through to the final round of #AusOpen qualifying with an impressive 6-2, 7-6(7) win over No. 24 seed Viktoriya Tomova.



Congrats, @beccamarino90. #BeccasBack #TennisNation pic.twitter.com/XC8wyVgriS — Tennis Canada (@TennisCanada) January 12, 2021

Поставената под номер 24 в пресявките Томова загуби от Ребека Марино (Канада) с 2:6, 6:7(7) за 82 минути. 25-годишната софиянка, 139-а в световната ранглиста, започна лошо срещата и допусна ранно изоставане от 0:3, след което Марино реализира още един брейк в осмия гейм, за да вземе първия сет.



Във втората част Томова дръпна с 4:2, а при 5:4 гейма сервираше за изравняване на резултата, но 312-ата в света канадка върна пробива и в последствие се стигна до тайбрек. В него Томова навакса пасив от 2:4 точки, а при 6:5 стигна и до сетбол, но 30-годишната Марино го отрази. Българката спаси първия мачбол на съперничката при 6:7, но при втората си възможност при 8:7 канадката не сгреши.

Great win for Vancouver’s Rebecca Marino who is into the Final Round of Australian Open qualifying saving a set point def. (24) Viktoriya Tomova 6-2 7-6 (8-6) #WTA #AusOpen pic.twitter.com/OYjSbRkwBz — John Horn (@SportsHorn) January 12, 2021

Софиянката все пак заработи 35 хиляди австралийски долара и 20 точки за световната ранглиста.

