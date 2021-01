Моторни спортове Фаворит при мотоциклетистите бе откаран в болница след падане на рали Дакар 12 януари 2021 | 15:16 - Обновена Прочетена 135 0



Австралийският мотоциклетист Тоби Прайс (KTM) беше откаран в болница с хеликоптер за прегледи след катастрофата по време на днешния девети етап на рали Дакар в Саудитска Арабия. @tobyprice87 has to abandon.



The Australian has crashed after 155km and has injured his left arm and shoulder. The medical team has airlifted the rider, who was conscious, to the hospital in Tabuk for X-Rays. #Dakar2021 pic.twitter.com/LjVwFp1L7u — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021 Двукратният победител в ралито, който беше втори в генералното класиране при мотоциклетистите, стартира в днешния етап с дължина 465 км, но претърпя инцидент едва 155 км след началото на отсечката. Организаторите съобщиха, че 33-годишният Прайс е наранил лявата си ръка и рамо и е откаран в болницата в Табук за рентгенови снимки. Защитаващият титлата си Рики Брабек (Honda) и британецът Сам Съндърланд (KTM) спряха на мястото на инцидента, за да помогнат на Прайс, но загубеното време ще им бъде върнато според правилата на надпреварата. @LBenavides77 forced to abandon.



Luciano Benavides, who was in third place after 239km, has crashed after 242 km. The Argentinean has injured his shoulder and has been airlifted by helicopter to the hospital in Tabuk. #Dakar2021 pic.twitter.com/9Afzmj2KSF — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2021 Аржентинецът Лусиано Бенавидес (Husqvarna) също катастрофира днес и беше откаран в същата болница.

