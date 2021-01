Тенис Де Минор и Бублик ще оспорват титлата в Анталия 12 януари 2021 | 15:00 Прочетена 144 0









Двамата си размениха по един сет след ранни пробиви, а след 3:2 в третата част 21-годишният австралиец взе три поредни гейма, за да триумфира. В търсене на четвърти трофей в кариерата си 23-ият в света Де Минор ще се изправи в утрешния финал срещу Бублик.

De Minaur upsets Goffin!



Alex De Minaur is the 1st player into Antalya final with a 6-4 3-6 6-2 win over seed No.2 David Goffin pic.twitter.com/iyIBm12Bsb — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 12, 2021

Поставеният под номер 8 натурализиран руснак пласира 15 аса и елиминира френския ветеран Жереми Шарди с 6:4, 6:7(4), 6:3 след малко повече от два часа на корта. 23-годишният Бублик, 49-и в света, пропиля сет преднина и 4:2 гейма във втората част, в която 33-годишният Шарди реализира обрат след 7:4 точки в тайбрека.



В решителния трети сет казахстанецът реализира единствен брейк в осмия гейм, за да триумфира.

