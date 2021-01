Важен играч на Белгия претърпя успешна операция, но е под въпрос за Европейското

"Претърпях успешна операция и започвам възстановяване ден след ден с целта да се върна по-силен отпреди. С подкрепата на приятелите и семейството ми ще се върна на терена", написа в Twitter Витсел, който днес има рожден ден и навършва 32 години.

Селекционерът на Белгия Роберто Мартинес заяви, че ще изчака до последния момент с обявяването на състава за европейското първенство с надеждата Витсел да се възстанови преди началото на турнира. "Витсел е основен играч в белгийския национален отбор. Той има 110 мача за отбора и е ключов за тима на и извън терена", коментира Мартинес.

