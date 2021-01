Вашингтон остава без Уестбрук за седмица

Гардът на Вашингтон Уизардс Ръсел Уестбрук ще отсъства от игра поне седмица заради мускулна травма на бедрото, съобщиха от тима от НБА. Състоянието на машината за "трипъл-дабъл"-и ще бъде обновено след изтичането на седемдневния период.

Injury update: Russell Westbrook is expected to miss the next week of play with a left quadriceps injury, suffered due to repeated contact to the area since the beginning of the season.



He will be re-evaluated at the end of the week. pic.twitter.com/VM8E1GJ3Dm