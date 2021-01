НБА Порзингис дебютира за Далас тази нощ 11 януари 2021 | 19:20 - Обновена Прочетена 197 0



Dallas Mavericks star Kristaps Porzingis is set to make his season debut tonight against the New Orleans Pelicans, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Porzingis missed the first nine games of the season due to offseason knee surgery. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 11, 2021 Порзингис пропусна първите девет мача на Далас, който е с баланс 5-4 от началото на сезона. Тежкото крило записа средно по 20.4 точки и 9.5 борби в 57 мача през миналата кампания. Кристапс Порзингис ще направи своя дебют за настоящия сезон с отбора на Далас Маверикс тази нощ, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic". Латвийският гигант е възстановен от операцията си в менискуса и ще е на линия за домакинството на Мавс на Ню Орлиънс от 3:30 часа.Порзингис пропусна първите девет мача на Далас, който е с баланс 5-4 от началото на сезона. Тежкото крило записа средно по 20.4 точки и 9.5 борби в 57 мача през миналата кампания. 0



